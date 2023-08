– Jeg traff en gammel klassekamerat på butikken. Han påpekte at det er et mannsdominert yrke jeg går inn i, men mente at det var «rått bra» at jeg hadde valgt å utdanne meg om bord.

Det lå kanskje i kortene at Aurora Hilleren skulle gjøre seg karriere på havet. Tyveåringen har sjøfolk- og fiskerslekt på farens side og har vært i båt så lenge hun kan huske.