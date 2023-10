– Vedtaket er ikke ulovlig, men etter min vurdering utøvelse av dårlig skjønn.

Slik kommenterer styreleder Kenneth Mikkelsen at både Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet avslo så vel ny tidsbegrenset tillatelse som dispensasjon fra aktivitetskravet for Grimsholm Fiskedrift AS.

– Vi søker ikke om en forlengelse av den midlertidige tillatelsen som ble gitt, men ny midlertidig tillatelse for Ingvild Elise Karlsen, slik at hun kunne beholde arven etter sin far.