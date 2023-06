Ifølge NRK ble dette besluttet av styret til verftet Kimek i Kirkenes torsdag. Selskapet har over 80 ansatte.

Sanksjonene mot Russland har rammet verftet Kimek kraftig. Bakteppet for selskapets økonomiske situasjon er en pressemelding fra Utenriksdepartementet (UD) som kom i mditen av mai. Der skrev departementet at alt arbeid på russiske båter, med unntak av nødreparasjoner, er forbudt. 70 prosent av omsetningen til Kimek kommer fra arbeid på den russiske fiskeflåten i Barentshavet.

Siden presiseringen ble sendt ut av UD, har selskapet fryktet at det må si opp ansatte, men dette ble unngått etter et styremøte i slutten av mai.

Selskapet ba tidligere myndighetene om er en lønnskompensasjon for å holde de 85 ansatte i arbeid, samt gjøre ferdig de to fartøyene de har på verftet. Selskapet fikk ikke lønnskompensasjon. I etterkant av den beskjeden fortalte Kimek-direktør Greger Mannsverk at det var uklart hva som ville skje, og at selskapet måtte ha et styremøte for å avgjøre veien videre.

Torsdag forteller Mannsverk til NRK at selskapet ikke har arbeid for de 50 ansatte som er igjen, og at det er bortimot tomt for arbeid i juli.

– Vi har elendig med arbeid framover, forteller han til kanalen.