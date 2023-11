– De sier på fileten, at det er ingen problem å se når vi har levert.

– All fisken du leverer skal du kunne spise selv.

Uttalelsene er gitt av Årets to kvalitetsfiskere, Jan-Erik Pedersen og Ronny Henriksen, og ble møtt med 450 par klappende hender under årets Torskefiskkonferanse i Tromsø.

For nettopp Pedersen og Henriksen er de av Norges 11.000 fiskere som Norges Råfisklag i år valgte å løfte fram - fordi de gjør en ekstraordinær jobb for å levere produkter av utmerket kvalitet, som forbilder og en inspirasjon for andre i villfisknæringen.

Årets kvalitetsfisker Norges Råfisklag deler ut prisen Årets kvalitetsfisker til en utvalgt fisker som: Utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger.

Har båt og fiskeri rigget og planlagt for kvalitetsleveranser.

Leverer god kvalitet uavhengig av konjunkturer i markedet.

Framstår som et forbilde for andre. I tillegg til heder og ære, gis det 50 000 kroner i premiepenger. Nominasjonen må ha bakgrunn i fiske eller fangst i Norges Råfisklags distrikt. Tidligere vinnere er 1990: Einar Frismo

1991: John Edvard Johnsen og Kjell Klausen

1992: John Arnfinnes, Årets

2007: Ronny Holst fra Nordvågen

2008: Karl Viktor Solhaug fra Svolvær

2009: Birger Krogh fra Tangstad

2010: Petter Gregersen fra Berlevåg

2011: Rino Mortensen fra Myre

2012: Jens-Einar Bjørkås Johnsen fra Båtsfjord

2013: Holger Nilsen og Bård Roar Johnsen fra Myre

2014: André Reinholdtsen fra Myre

2015: Paul O. Jensen fra Tromsø

2016: Kai O Elvan fra Andenes

2017: Finn Tore Frantzen fra Båtsfjord

2018: Tor Inge Nilsen fra Ballstad

2019: Mannskapet på autolinebåten «O. Husby» fra Averøy

2020: Øystein og Torstein Orten fra Aukra

2021: Daniel Lauritzen fra Kjøllefjord

2022: Thomas Sivertsen fra Sennesvik på Vestvågøy

Fra venstre: Jan-Erik Pedersen, Ronny Henriksen og fiskekjøper Henrik Forsstrøm. Foto: Mia Kanstad Kulseng

Fornøyd fiskekjøper

– Ronny og Jan-Erik er de dyktigste fiskerne vi har på Sørvær. Og vi har ganske mange fiskere der. Så det betyr noe, sier Henrik Forsstrøm, fiskekjøper på Lerøy Sørvær – avslørt som den som nominerte de to fiskerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsstrøm fullroser fiskerne for å "bruke den tida som trengs" – og for ikke å sette mer bruk enn nødvendig.

– Det viktigste er at fiskerne har magemål. De har stor nok båt i forhold til hvordan de fisker. De tar den tida som trengs for å bevare kvaliteten. Ikke setter de for mye bruk, og ikke setter de bruket i havet om det er for dårlig vær, sier Forsstrøm til Fiskeribladet.

Henriksen og Pedersen ror med Pedersens båt «Røstjenta» på 14,97 meter, og helst med line. I mangel på lineegnere sist vinter, måtte Henriksen og Pedersen ta i bruk garn. Det gjorde ingen forskjell på kvaliteten på fisken som ble levert. Ifølge fiskekjøperen gikk fisken til både filetproduksjon og skreipakking.

Årets kvalitetsfiskere ror med «Røstjenta» på knappe 15 meter. Foto: Norges Råfisklag

Beholdt båtnavnet

– Ved første øyekast vil det være naturlig å anta at årets kvalitetsfisker er fra øya lengst sør i Lofoten. Faktisk er skipper og eier av fiskebåten «Røstjenta», Jan-Erik Pedersen, født i Lofoten og bodde der i sine barneår fram til familien flyttet til Spildra. I dag holder både båt og fiskerne til på en øy lenger nord, på fiskermunn kalt «Lille Lofoten», nemlig Sørøya, skriver Råfisklaget i en pressemeldingen som annonserte årets kvalitetsfiskere for de som ikke overvar prisutdelingen i Tromsø.

«Røstjenta»: Bygget i 2000 på Selfa Arctic As avd. Rødskjær på Sandtorg i Nord-Norge.

Selfa Arctic plastbåt på 50 fot, eller 14,97 meter.

Røstjenta ble kjøpt av Jan-Erik Pedersen fra forrige eieren på Røst i januar 2014, og fikk hjemmehavn Sørvær på Sørøya.

Båten er rigget for å drifte med line, garn og teiner.

Navnet «Røstjenta» ble beholdt da sjarken ble kjøpt nordover i 2014.

– De gamle eierne ba oss beholde navnet. Det er en veldig god båt, har god plass og alt, sier Jan-Erik Pedersen til Fiskeribladet.

På et vanlig sjøvær kan han og Henriksen fint komme på land med ti tonn fisk, som fiskekjøperen synes er verdt utnevnelsen Årets kvalitetsfisker.

– Du må være ivrig og ha is og vann i konteinerne, tipser Pedersen, som kjøpte sin første båt som 19-åring.

Her blir årets kvalitetsfiskere rop opp på scenen av Synne Guldbrandsen, markedsjef i Norges Råfisklag. Foto: Mia Kanstad Kulseng

Fisket sammen lenge

– Da jeg som 19-åring kjøpte min første båt, en Nordsjøkutter, sammen med min yngre bror, var det gjerne fisk fra to døgns bruk som skulle henges på hjell som var mest ettertraktet av fiskekjøperne, uttaler Pedersen i en pressemelding fra Råfisklaget.

De siste 17 årene har Pedersen fisket sammen med Ronny Henriksen, både på tidligere fartøy og nå på «Røstjenta». Henriksen hørte via felles bekjente at Pedersen trengte mannskap, og siden har de fisket sammen vinter og vår, sommer og høst – i høysesongen døgnet rundt, forteller pressemeldingen videre.