– Min svoger var med på krabbefiske, men fikk hjerteinfarkt og døde ved juksamaskinen. Da var det tungt å kjøre hjem til Mausund.

«Den siste viking» fra Mausund har reist på lofotfiske for siste gang. Det er en tid for alt, også for fiskerne som ikke kan tenke seg én dag uten å være om bord i båten.