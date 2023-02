Da snøkrabbefartøyet «Hunter» ankom Tromsø i 13-tiden, gikk politiet om bord for å foreta avhør. – Så vil man deretter vurdere hva som skal bli gjort, fortalte politiadvokat Jacob Bergh til Fiskeribladet fredag, før båten ankom. Også Havarikommisjonen er på stedet, og har gått om bord. Kriseteam sto klar for å ta imot mannskapet ved ankomst. Kriseteam på kaia Det var mandag at en mann i 30-årene fra Latvia ble meldt savnet fra snøkrabbefartøyet «Hunter» øst for Hopen i Barentshavet.

