– Vi må gjøre investeringer for å få båtene klare, og så vet vi ikke hvordan vi skal merke teinene eller lage rømningsveiene. Jeg er fortvilet over situasjonen vi sitter i dag. Det er unødvendig at det er september, og vi ennå ikke vet om vi får fiske i sesongen 2024, sier Drønen videre.

Han er operasjonssjef Opilio AS, et rederi eid av Austevollbaserte Br Birkeland AS med de to snøkrabbebåtene «Vima» og «Northeastern».

Fiskeridirektoratet har foreslått endringer i reguleringen av deltakelsen av snøkrabbe, med mål om å lukke fisket.