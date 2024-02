Torsdag melder Fiskeridirektoratet at kvotejusteringene for torsk, hyse og sei er klare. Selve forskriften kan du lese her.

De justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei for 2024 ser slik ut:

Torsk: 218 198 tonn

Hyse: 74 056 tonn

Sei: 207 640 tonn

4074 tonn igjen

Ifølge direktoratet ble torskekvotene ble godt utnyttet i 2023, og det gjensto 4 074 tonn ved årsskiftet, som overføres til norsk totalkvote i 2024.

– Fiskesalgslagene har beregnet at 740 fartøy får overført torskekvote fra 2023 til 2024.