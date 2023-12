I en pressemelding mandag opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at snøkrabbefisket lukkes, men ikke før 1. januar 2025.

– Det er nødvendig med en streng begrensing av fangsten for å sikre bedre lønnsomhet i snøkrabbefangsten. Færre deltakere vil også gi mer forutsigbarhet for aktørene og bidra til bedre kontroll på miljøutfordringene som følger når det blir mange deltakere i et begrenset område med mye redskap, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i pressemeldingen.

Departementet opplyser at det legges opp til en begrensing av deltakelsen med krav om aktivitet i fangsten i to av kvalifiseringsårene (2020,2021,2022 fram til 16. mai), samt at det vil åpnes opp for en mulighet for å søke dispensasjon for de som har gjort investeringer, på strenge vilkår. Men dette skal altså skje først fra 1. januar 2025.

Nærings- og fiskeridepartementet vil komme tilbake til de nærmere vilkårene for deltakelse i fangst av snøkrabbe fra 2025 i en forskrift som det tas sikte på å fastsette tidlig i 2024, heter det i meldingen.

Reduserer antall teiner

Det er fastsatt en totalkvote på 10.300 tonn snøkrabbe i 2024. Det er en økning på 2510 tonn fra i år – og i tråd med rådet fra havforskerne.

Departementet lister opp følgende momenter i reguleringen for neste år:

Av totalkvoten trekkes ifra 542 tonn som er innenfor 10 % kvotefleks og det kvantum totalkvoten er overfisket med i 2023.

Det er også besluttet å avsette 71,5 tonn av totalkvoten til forskningsformål i 2024.

Fredningsperioden utvides med en måned til også å gjelde i november, og fredningsperioden blir fra 1. juli til 30. november.

Antall teiner tillatt i fangsten reduseres fra 9000 til 8000 teiner.

Rettelse fra NDF angående råtnetråd

Nærings- og fiskeridepartementet har i etterkant av at pressemeldingen ble sendt ut mandag, kommet med en rettelse på epost til Fiskeribladet. Dette gjelder punktet om råtnetråd. Der opplyste departementet først at det vurderes å innføre råtnetråd, men i en epost kl. 14.19 i dag, opplyser kommunikasjonsavdelingen i NFD at råtnetråd allerede er innført.

Levering av levende snøkrabbe

Videre er det besluttet at 10 prosent av totalkvoten avsettes til levering av levende snøkrabbe. Dette vil være råstoff som fartøy med snøkrabbetillatelse kan søke om å få fangste på vilkår om avtale med landindustrien. Denne beslutningen trer i kraft fra 1. januar 2025 for å gi tid til å forberede innretning av ordningen, viser departementet til.

– Jeg er opptatt av å stimulere til mer aktivitet på land. Det er verdt å se om en egen øremerking av kvoten kan bidra. Det blir ikke avsatt en høy prosentandel nå. Vi må ivareta lønnsomheten til fartøyene, og det er behov for å tilpasninger i tråd med nye driftsmønster, men dersom dette gir positive ringvirkninger så kan vi vurdere om avsetningen burde økes i framtiden, sier fiskeri- og havminister Myrseth i meldingen.

Videre påpeker departementet at dersom totalkvoten øker med mer enn 10 % de neste årene, så vil det kunne åpnes for å vurdere å slippe flere aktører inn i fangsten, og/eller å avsette en større del av totalkvoten til levering av levende snøkrabbe.

Høringsinstansene var delt i spørsmålet om det bør avsettes et eget kvantum for å legge til rette for samarbeid mellom sjø og land. Noen innspill tok til ordet for at så mye som 50 % av totalkvoten bør avsettes til levering av levende snøkrabbe, viser departementet til.

Utvider fredningsperioden

Havforskningsinstituttet har både i 2023 i 2024 anbefalt å utvide fredningsperioden for snøkrabbe-fangsten. Anbefalingen fra havforskerne er basert på sammensatt kunnskap fra både fiskeriavhengige og fiskeriuavhengige data over tid.

Departementet opplyser at det har besluttet å utvide fredningsperioden med en måned slik at fredningsperioden for fangst av snøkrabbe blir fra 1. juli til 30. november. Målet er å beskytte krabben i perioden hvor den skifter skall og bygger opp kjøttfyllingsgraden, som igjen vil optimalisere verdien av fangsten.

Havforskningsinstituttet har også i rådet for 2024 anbefalt å innføre krav om bruk av nedbrytbar tråd i teinene for å hindre spøkelsesfiske ved tap av redskap som kan føre til utilsiktet dødelighet, og et krav om råtnetråd vil bli vurdert innført, men i nærmere dialog med næringen.

Antall teiner tillatt i fangsten

At departementet reduserer antall tillatte teiner, fra 9000 til 8000, blir blant annet begrunnet med utfordringer knyttet til spøkelsesfiske og redskapskonflikter.

Departementet skriver at; …» det er behov for å stramme inn redskapsbruken i fangsten for å redusere risikoen med tap av teiner, og har derfor besluttet at det kun skal være tillatt å bruke 8000 teiner i fangst av snøkrabbe».