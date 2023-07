Det har gått flere dager siden Fiskeridirektoratet sendte sine forslag til lukking av snøkrabbefisket ut på høring. Skipper og medeier i «Tromsbas», Karl Olav Pettersen, har ikke orket å lese gjennom. Har ler oppgitt når Fiskeribladet slår på tråden.

– Jeg blir så jækla frustrert, sier Pettersen.

At avgjørelsen om lukking har dratt ut i tid, liker han dårlig. Det førte blant annet til at rederiet i fjor la nybyggplaner på is inntil videre.

– Dette er arbeidsplassen til veldig mange mennesker.