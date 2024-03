Fiskeribladet har fått tips om at Mattilsynet ikke skal prioritere kontroll av årets vinterfiske.

Da vi tar kontakt med Mattilsynet, svarer de at de jobber innenfor stramme rammer.

– I år har vi ikke noe særskilt prioritering av villfisknæringen eller årets vinterfiske. På dette området følger vi opp løpende oppgaver, hendelser, prøvetaking, behandling av søknader og bekymringsmeldinger, svarer regiondirektør i Mattilsynet region nord, Geir Arne Ystmark, i en epost.

Ingen feltavtale

Videre skriver han at Mattilsynet prioriterer slik at de til enhver tid bruker ressursene sine der sannsynligheten for regelbrudd og konsekvensene av disse er størst.