Under fiskeriforhandlingene i fjor truet Russland med å si opp fiskeriavtalen med Norge dersom flere havnerestriksjoner ble innført. Avtalen ble ikke sagt opp.

– Denne «trusselen» har ikke blitt omtalt av russiske myndigheter i etterkant, etter hva jeg kan se, og det er ingen debatt om dette i Russland, sier seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Anne-Kristin Jørgensen, til Fiskeribladet.

Russerne tar grep

Ifølge Jørgensen snakker Russland heller om å oppgradere egen verftskapasitet. Dette bekrefter den russiske ambassaden i Oslo overfor Fiskeribladet:

– Stengingen av de fleste havnene for anløp av russiske fiskebåter, innstramningen av kravene for å anløpe havnene, så vel som for mannskap som mønstrer av i Norge, har gitt en driv til å forbedre og utvikle havner, logistikk og båtverksteder langs den russiske nordkysten.