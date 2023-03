Med utgangspunkt i det nyetablerte samarbeidet mellom de to organisasjonene er det nå sendt en felles henvendelse til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran der det kreves en utsettelse av ERS- og VMS-påbudet for flåten mellom 10 og 11 meter. De ber om at ny dato «kommuniseres ut til næringen så snart som mulig». Gjeldende frist for denne delen av sjarkflåten er fortsatt 1. april, selv om fiskeriministeren allerede i slutten av januar signaliserte nok en utsettelse i en debatt i regi av Fiskeribladet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.