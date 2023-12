Under Fiskeridirektoratets oversikt over J-meldinger (fiskerimeldinger), ble det 18. desember lagt ut en rekke kommende reguleringer for neste års fiskerier, som alle trer i kraft fra 1. januar 2024. Under presenterer Fiskeribladet reguleringene for de største kommersielle fiskeriene etter hvert som de fastsettes av forvaltningen.

Lodde i Barentshavet

Norske fartøy med adgang til å delta kan fra og med 23. januar fiske inntil 117.300 tonn lodde i området sør for 74°N og vest for 32°Ø, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard.

Det avsettes 52 tonn til forskningskvote.

Fartøy som ønsker å lete eller fiske etter lodde øst for 32°Ø må ha avtalt dette med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste. Sjøtjenesten kan sette nærmere vilkår for leting eller fiske etter lodde øst for 32°Ø, samt bestemme at fartøy må ha inspektør om bord, står det i reguleringen.

Slik er kvoten fordelt på gruppene:

Gruppekvote ringnot: Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 84 456 tonn lodde.

Gruppekvote for trålfartøy: Fartøy med loddetråltillatelse kan fiske og lande inntil 14 076 tonn lodde.

Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen: Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 18 768 tonn lodde.

Maksimalkvote ringnot

Fartøy med ringnottillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

1500 hl +40 % av konsesjonskapasiteten fra 0 - 4000 hl +30 % av konsesjonskapasiteten fra 4000 - 6000 hl +20 % av konsesjonskapasiteten fra 6000 - 10 000 hl +10 % av konsesjonskapasiteten over 10 000 hl

Maksimalkvote trålfartøy

Fartøy med loddetråltillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

50 tonn +50 % av bruttotonnasje fra 0 - 99 tonn +40 % av bruttotonnasje fra 100 - 199 tonn +30 % av bruttotonnasje fra 200 - 299 tonn +20 % av bruttotonnasje fra 300 - 399 tonn +10 % av bruttotonnasje fra 400 - 600 tonn

Maksimalkvoter kystfartøygruppen

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen tildeles maksimalkvoter på grunnlag av fartøystørrelse. Maksimalkvotene tildeles slik:

Største lengde (m) Maksimalkvoter (tonn) 0–14,99 100 15–20,99 200 21 og over 300

Loddereguleringen i sin helhet, finner du her.

Øyepål

I perioden 1. april og ut 31. oktober kan det fiskes og landes inntil 10.292 tonn øyepål.

Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med adgang til å delta. Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere kvoteenheten med fartøyets fastsatte kvotefaktor i fisket etter øyepål.

Øyepålreguleringen i sin helhet, finner du her.



Snabeluer

Fiskeridirektoratet har 19. desember fastsatt forskriften for regulering av fisket etter snabeluerfiske i 2024. Norske fartøy med adgang til å delta, kan fiske og lande inntil 46.418 tonn snabeluer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20’, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann.

Av dette kvantumet avsettes 100 tonn til dekning av bifangst og 36 tonn til forsknings- og undervisningskvote.

Snabeluer-reguleringen nord for 62°N, finner du her.

Gruppekvote og maksimalkvote

Fartøy med torsketråltillatelse eller seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 46 282 tonn snabeluer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20’, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann.

Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande en maksimalkvote på 1 500 tonn snabeluer uavhengig av fartøystørrelse og uavhengig av om fartøyet har en eller flere tråltillatelser. Denne kvoten må også dekke bifangst av snabeluer i andre fiskerier.

Det er forbudt å fiske snabeluer med trål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. mai.

For oversikt over hvilke områder det er tillatt for fiske med bunntrål, se reguleringen i sin helhet her.

Snøkrabbe

Forskriften for regulering av snøkrabbe i 2024, ble fastsatt 18. desember, slik Fiskeribladet omtalte mandag. Fartøy med snøkrabbetillatelse, kan etter konsesjonsforskriften fangste og lande inntil 9758 tonn snøkrabbe utenfor territorialfarvannet i 2024.

Det avsettes 71,5 tonn til forsknings- og forvaltningsformål.

Totalkvoten for 2024 er riktignok 10.300 tonn - men ettersom flåten har overfisket 2024-kvoten med 542 tonn i år, trekkes dette fra kvoten.

Dersom totalkvoten overfiskes, eller det gjenstår kvantum, kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive inntil 10 % av denne totalkvoten til det påfølgende kvoteåret.

Forbud mot fangst i visse perioder

Det er forbudt å drive fangst av snøkrabbe og å ha snøkrabbeteiner i sjøen i perioden fra og med 1. juli til og med 30.november.

Det er ikke tillatt å ha mer enn 20 % innblanding av bløtkrabbe i fangst etter snøkrabbe. Ved mer enn 20 % innblanding av bløtkrabbe i de enkelte fangster, skal fangsting stoppes og fartøyet skal skifte fangstfelt.

Snøkrabbereguleringen i sin helhet, finner duher.