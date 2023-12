Den ene er en bilateral fiskeriavtale mellom Norge og EU, og gjelder Nordsjøen og Skagerrak – i tillegg til naboskapsavtalen om svenske fartøys fiske i norsk sone.

Den andre er trepartsavtalen mellom Norge, EU og Storbritannia, og gjelder kvotefastsettelse og forvaltning av felles bestander i Nordsjøen.

Får nesten 10.000 tonn torsk

Førstnevnte fiskeriavtale med EU innebærer enighet om kvotebytte og gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner. EU har byttet til seg en torskekvote i Barentshavet på 9981 tonn. Norge får på sin side fiske kvoter ved Grønland, blant annet reker, blåkveite og uer, og kolmule i EU-sonen.

De siste årene har det vært krevende å komme til enighet om kvotebytte, da norske fartøy tradisjonelt har fisket på kvoter som nå befinner seg i britisk sone.

– Det er bra at vi nå er enige med EU om disse avtalene. Vi har hatt en god tone i forhandlingene og resultatet er balansert. Å få på plass avtaler med de vi deler bestander med, i god tid før jul, er en prioritert oppgave for regjeringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Har brukt tid på torsk og sild

Norge, EU og Storbritannia har også kommet til enighet om kvotefastsettelse og forvaltning av felles bestander i Nordsjøen.

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet har forhandlingene gått over tre runder siden november. Det er brukt mye tid på å komme til enighet om forvaltningen av torsk og nordsjøsild.

Fredag ble fiskeriavtalen signert.

– Det er gledelig at vi er i mål med forhandlingene med EU og Storbritannia. Dette innebærer at vi er enige om kvoter for viktige bestander vi forvalter sammen i Nordsjøen. Dette er avgjørende for en bærekraftig forvaltning, sier Myrseth i pressemeldingen.

Nytt kvoteråd har komplisert

Ifølge departementet er det vedtatt en totalkvote for torsk på 31.301 tonn neste år, en økning på 15 prosent. Denne kvoten omfatter torsk vest for Skottland. Kvoten som er avsatt til Nordsjøen er 24.900 tonn, der norsk kvote er 4233 tonn.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) presenterte i høst et kvoteråd som delte torskebestanden i Nordsjøen opp i tre underbestanden - og inkluderte torsk vest for Skottland. Dette har ifølge departementet komplisert kvotefastsettelsen. Metoden som er brukt er derfor midlertidig – og skal ses nærmere på.

Partene er også enige om å videreføre stenging av gytefeltene for torsk i 2024. Stengingene finner sted i første kvartal. Norge vil, som tidligere år, vurdere å stenge felt i norsk sone for å beskytte småtorsk senere på året, opplyser departementet.

Økning på Nordsjøsild

Norge, Storbritannia og EU er også enige om følgende kvoter i Nordsjøen for neste år: