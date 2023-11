Fiskeridirektoratet beslutter onsdag at det midlertidig åpnes for fiske etter nvg-sild med not innenfor fjordlinjene mellom Hasvik og Andsnes. Dette gjelder for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig fartøylengde.

Det skriver direktoratet i en fiskerimelding.

Kartbildet viser områdene hvor det ikke er tillatt å fiske for fartøy på eller over 15 meter. Foto: Fiskeridirektoratet

Den midlertidige åpningen avgrenses av følgende linjer: