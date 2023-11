Fiskeridirektoratet har åpnet for fiske etter nvg-sild med not i et område øst av sperrelinjen i norsk økonomiske sone. Åpningen gjelder til og med 31. desember 2023.

Sildefisket har i år foregått lenger nord og øst enn tidligere. Ifølge Sildesalgslaget må man tilbake til 80-tallet for å finne et sildefiske som har foregått så langt øst som i høst.

Det er i utgangspunktet forbudt å fiske nvg-sild nordøst for «sildestreken», med unntak for kystfartøygruppen og båter under 21 meter innenfor firemila. Målet med sperrelinja har vært å verne undermåls ungsild. Både Norges Fiskarlag og Pelagisk Forening har bedt om at forbudsområdet justeres.

I en henvendelse til myndighetene skriver Pelagisk Forening at det ikke er meldt om særlig innblanding av undermåls fisk, og at sildas vandringsmønster trolig har endret seg. Den siste tida har to fartøy vært med i prøvefiske øst for sperrelinja.

Kart over området som er åpnet for hele notflåten som fisker nvg-sild. Foto: Fiskeridirektoratet

Området som er åpnet er avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

N 70° 54,50′ Ø 23°02,00′

N 73° 51′ Ø 18°

N 76° Ø 13° 45′

N 76° Ø 00° 30′

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon: