Under Pelagisk forenings årsmøte denne uken var kvotemelding 2.0 et hett tema.

Som tidligere omtalt, mener foreningen at strukturgevinsten bør legges til fartøyenes grunnkvoter. De vil ha modell 2, og ikke modell X, som regjeringen har gått for.

– Vi mener modell X er strukturdrivende og komplisert. Fordeling av strukturgevinst får virkninger. Det kan gjøre at reglene brytes uten at man har tenkt over det, fordi man får kvotegevinst, sier Mia Høgi, seniorrådgiver i Pelagisk forening til Fiskeribladet.

Har regnet på utfallet

I kvotemelding 2.0