Mange båter har avsluttet årets fiske, og er ikke i posisjon til å fiske mer torsk, dersom maksimalkvotene i åpen gruppe blir økt. Dermed er det kun enkelte som vil nyte godt av en refordeling.

Det er en av årsakene Norges Fiskarlag oppgir når de fraråder myndighetene å iverksette tiltak som kan øke fisketakten i gruppen. Det går frem av et innspill sendt til Fiskeridirektoratet.

Forventer høy fisketakt

Bakgrunnen for henvendelsen er den siste ukens diskusjon i næringen om refordeling i åpen gruppe.

Norges Kystfiskarlag mener det er rom for et lite medskøyt på 1,5 tonn til båtene i åpen gruppe, og har bedt om en refordeling.

Nord Fiskarlag er ikke enig, og har bedt Fiskeridirektoratet avvente. Som et alternativ til refordeling foreslo de før helgen en tidligere oppstart på ferskfiskordningen i åpen gruppe, for å avhjelpe situasjonen for fartøy som er ferdig med maksimalkvotene.

Fiskeridirektoratet varslet sist uke at de ville avvente tilbakemelding fra Fiskarlaget sentralt, før de tar en avgjørelse i saken.

Fiskarlaget, som sendte sitt innspill før helgen, viser til at årets gruppekvote er mye lavere enn den har vært de siste årene. Organisasjonen er derfor bekymret for at en refordeling skal føre til overfiske i åpen gruppe, og kvotetrekk til neste år.

– Erfaringsmessig er månedene april og mai kjennetegnet med høy fisketakt i fartøygruppen, og Fiskarlaget mener det er vanskelig å lage gode prognoser på deltakelse og kvoteutnyttelse i ukene framover. Fiskarlaget anbefaler derfor myndighetene å avvente refordeling i åpen gruppe på nåværende tidspunkt, skriver til i sitt brev til direktoratet.

Den siste uka er det fisket 805 tonn torsk i åpen gruppe. Restkvoten er på 5728 tonn. Det viser Fiskeridirektoratets ukestatistikk.

Maksimalkvoter Maksimalkvoter brukes når det er behov for å overregulere et fiskeri. Summen av kvoter tildelt fartøy i en gruppe er da høyere enn den samlede gruppekvoten. Dette fordi ikke alle i gruppa utnytter kvotene sine fullt ut.

I åpen gruppes torskefiske i nord har fartøyene garanterte kvoter i bunn. Maksimalkvoten er et tillegg som gir uttrykk for det maksimale kvantum en båt kan fiske. Fisket på disse tilleggskvotene kan stoppes når gruppekvoten er tatt.

Når maksimalkvoten økes, «refordeles» kvoter innad i gruppa. Kilde: Regjeringen

Vil utvide kvotefleks

Fiskarlaget kommer heller med en anbefaling til myndighetene om å utvide ordningen med kvotefleksibilitet.

I dag kan åpen gruppe overføre inntil 10 prosent av sin gruppekvote mellom år. Dersom restkvoten ved årets slutt er mer enn dette, ber Fiskarlaget om at åpen gruppe får overføre hele sitt restkvantum til neste år.

– Et slikt reguleringsopplegg vil komme alle fartøy i åpen gruppe til gode og skape ro og forutsigbarhet i fisket framover, skriver Fiskarlaget.

Fiskeribladet har spurt Fiskeridirektoratets reguleringsseksjon om deres konklusjon i saken, og vil publisere svaret så snart det foreligger.