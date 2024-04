Mandag ba Norges Kystfiskarlag om en liten økning i åpen gruppe-båtenes maksimalkvoter på torsk i nord. De mener det er rom for et lite medskøyt på 1,5 tonn uten at gruppekvota skal bli overfisket.

Det er ikke Nord Fiskarlag enig i, som har bedt Fiskeridirektoratet avvente refordeling.

Har lite å sammenligne med

I Fiskeridirektoratets reguleringsseksjon sier Guro Gjelsvik at de i tråd med vanlig praksis tar en runde med næringa før de tar stilling til refordeling.

Så langt har de kun hørt fra Kystfiskarlaget og Nord Fiskarlag.