Det går frem av en pressemelding publisert på direktoratets hjemmesider torsdag.

– Vi har mottatt motstridende tilbakemeldinger fra næringen angående refordeling i åpen gruppe sitt fiske etter torsk. Etter å ha vurdert saken, har vi kommet til at vi ikke refordeler i åpen gruppe på nåværende tidspunkt, sier reguleringssjef Trond Ottemo i meldingen.

Trond Ottemo leder seksjonen for fiskeriregulering i Fiskeridirektoratet. Foto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Flere har nettopp startet

Mens Norges Kystfiskarlag har bedt om en liten økning i åpen gruppes maksimalkvoter på torsk, har Norges Fiskarlag frarådet dette.

Fiskeridirektoratet er enig med sistnevnte. Ottemo sier at prognosene for utviklingen i fisket framover er svært usikre, men det forventes at det fremdeles vil bli fisket en del torsk i de neste ukene. Ottemo viser til at en del av de minste fartøyene i Øst-Finnmark akkurat har startet fisket.

Økt kvotefleks

I stedet for refordeling har Fiskarlaget foreslått at myndighetene utvider ordningen med kvotefleksibilitet.

I dag kan åpen gruppe overføre inntil 10 prosent av sin gruppekvote mellom år. Dersom restkvoten ved årets slutt er mer enn dette, har Fiskarlaget bedt om at åpen gruppe får overføre hele sitt restkvantum til neste år. Dette støtter Fiskeridirektoratet.

– Dersom det ved årets slutt står igjen mer enn 10 prosent av gruppekvoten, vil vi anbefale at alt restkvantum kan overføres til neste år da det er forventet at torskekvoten kan bli redusert ytterligere neste år. Vi viser til behov for forutsigbarhet i fiskerireguleringene, og legger til grunn at ferskfiskordningen starter 1. juli som planlagt, sier Ottemo.