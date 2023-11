Sametinget ber om at åpen gruppe skjermes for kvotenedgangen på torsk neste år. De ber om minst like stor gruppekvote som i år.

– Vi er bekymret. Dette rammer grunnlaget for mye av aktiviteten langs kysten, og særlig de små, samiske samfunnene, sier Vegar Jakobsen Bæhr i Sametinget om neste års kvotenedgang på torsken i nord.

Totalkvoten reduseres med 20 prosent, og vil være på sitt laveste nivå på 16 år. Hittil har store kvoteoverføringer mellom år skjermet enkelte flåtegrupper for de siste årenes torskenedgang.