Mandag kom nyheten om at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt neste års regulering for fangst av snøkrabbe. Det er også avklart at fisket skal lukkes, men ikke før i 2025.

Rederiet Opilio AS på Austevoll har to båter som er klare for å ta fatt på ny krabbesesong. «Vima» på 78,39 meter og «Northeastern» på 57,65 meter.

– Dette er et minimum av hva vi kan forvente. Alle har gjort seg klare nå, så det er gjerne greit at det ikke er et hardere sprik fra departementet, siden man ikke har klart å få det ut tidligere, sier skipper og reder Arne Birkeland.