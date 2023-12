Tirsdag ble det kjent av kvotemelding 2.0 ikke blir lagt fram før nyttår, som tidligere signalisert. Den skal legges frem i Tromsø 12. januar.

Det er ikke én dag for tidlig, ifølge fisker Rune Baade fra Bø i Vesterålen. Han er lettet over at det nå forhåpentligvis kommer avklaringer, etter at sjarkfiskerne har gått i 3,5 år uten å vite hva slags spilleregler de skal drive etter i årene som kommer.

– Det er helt vanvittig. Det går ikke an å holde på slik, sier han på spørsmål fra Fiskeribladet om hvordan det har vært å forholde seg til det som har skjedd i Storting og regjering de siste årene.