I et brev til Fiskeridirektoratet datert 22. september, krever laget snarlige justeringer i årets reguleringer av brosmefisket.

Fiskeridirektoratet valgte å stoppe direktefisket etter brosme med virkning fra 16. september. Dette, kombinert med en lav bifangst på 25 prosent, mener Kystfiskarlaget er et svært inngripende tiltak for den minste lineflåten.

Dette vil i praksis medføre full stopp i alt fiskeri ut året med påfølgende konsekvenser for mottaksindustrien, skriver laget i et brev til forvaltningen:

– Flere mottaksanlegg er avhengige av lineflåtens leveranser for å opprettholde aktivitet utover høsten. Tilbakemeldingen fra fiskerne etter varslingen av stoppen i brosmefisket er enstemmige om at en bifangst på 25 % vil være umulig å etterleve og båtene må legges til kai ut sesongen.

Mener mottak må stenges ned

Kystfiskarlaget mener at når fangstene fra lineflåten uteblir, vil konsekvensen bli at flere mottak vil stenge ned.

– Da fjernes også leveringsmulighetene for de resterende redskapsgruppene og man vil i praksis stoppe fiskeriet for hele kystflåten ut året. Et slikt scenario vil være svært dramatisk og uheldig sett opp mot de fiskeripolitiske målsettingene om mer helårlig råstofftilgang og stimulering til økt fiske på flere arter.

Videre heter det i brevet:

– Dette er en unødvendig inngripende konsekvens av feilslått regulering fra forvaltningsmyndighetene.

Krever fritt fiske

Kystfiskarlaget viser til at flåten under 15 meter ikke har alternative områder å gå til hvor den ikke risikerer å få over den tillatte mengden bifangst av brosme. Videre skriver laget at den havgående flåten (over 28 m) har fisket mye mer brosme i år sammenliknet med fjoråret:

«Fangststatistikken viser at flåten over 28 m har levert 66 % mer brosme sammenliknet med samme tid i fjor, kystflåten har til sammenliknet økt uttaket med 18 % mot 2 samme tid i fjor. Kystfiskarlaget mener det er særs uheldig at den minste flåten nå blir skadelidende ettersom det er de større fartøysgruppene som i all hovedsak står for det økte uttaket i inneværende år», heter det i brevet.

Kystfiskarlaget mener det må åpnes for fritt fiske etter brosme ut året for flåten under 15 meter.

– Dette vil være et nødvendig tiltak for å unngå nedstenging av fiskemottak utover høsten med påfølgende konsekvenser for resten av kystflåten. Overfisket må trekkes av neste års totalkvote, skriver laget.

Fiskeribladet har kontaktet Fiskeridirektoratet for kommentarer til saken, men har foreløpig ikke fått svar på våre spørsmål.