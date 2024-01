Egentlig hadde Stortingets næringskomité mål om å bli ferdig med en innstilling til sin avgjørelse om kvotemeldingen før påske. Tirsdag ble den enig i å legge en ny tidsplan, og bruke noen uker ekstra på arbeidet.

– Komiteen har konkludert med at en vil bevilge seg noe mer tid for å komme gjennom prosessene, og få et bredt forlik. Vi har beholdt høringsdatoen 29. januar, så en kommer i gang, sier Willfred Nordlund (Sp). Han er komitéleder samt saksordfører for kvotemeldingen.