Bergstø er misfornøyd med at regjeringspartiene, som er i mindretall på Stortinget, stadig går til borgerlig side for å finne flertall for sin politikk. Sist ut er regjeringas plan for opptrapping av bøndenes inntektsmuligheter, som denne uka blir gjort opp med Høyre og Venstre.

– Jeg frykter det samme på fiskeri. Signalene fra regjeringa har til nå vært at de ønsker enighet med høyresida om fiskeripolitikken. Det vil i så fall være et historisk svik av kystsamfunn som har heiet og stemt frem en ny fiskeripolitikk.