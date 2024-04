At flertallet på Stortinget vil gi mest til havfiskeflåten når ufiskede tredjelandskvoter skal refordeles, har skapt furore i nord. Neste uke planlegges det blokader av flere havner i Finnmark.

Fiskeribladet avslørte tidligere denne uka at forslaget, som ble nøkkelen til kvoteforliket, kom fra ledelsen i Norges Fiskarlag.

Fredag melder Sør Fiskarlag at forliket er til å leve med. I Nord Fiskarlag er styret svært kritisk til håndteringa av saken internt i organisasjonen.

I et ferskt styrevedtak får toppledelsen i Fiskarlaget hard medfart.

«I tillegg til å stille spørsmål ved om ledelsen har handlet utenfor eget mandat, er styret kritisk til at forslaget ikke ble organisatorisk forankret», heter det i vedtaket.

Ikke forankret

Nord Fiskarlag er tydelig på at de ikke visste noe om at det ble jobbet for et kompromiss, der tredjelandskvota var inkludert. Nord sine landsstyremedlemmer var heller ikke kjent med saken før den ble presentert i mediene.

Fiskarlagsledelsen sa til Fiskeribladet tidligere denne uken at det er organisasjonens landsmøtevedtak om ressursfordeling som ligger til grunn for arbeidet de gjør.

At havfiskeflåten skal prioriteres ved fordeling av tredjelandskvoter er ikke i tråd med dette, mener styret i Nord Fiskarlag. Saken burde derfor vært forankret i landsstyret, skriver de.

«Ved å beslutte at havfiskeflåten skal «prioriteres» i fordelingen, kaster man de etablerte fordelingsnøklene i fordelingen av tredjelandskvoter. Ledelsen i Norges Fiskarlag viser til en løpende forankring i organisasjonen. Når dette forslaget ikke var kjent for Nord Fiskarlag, stiller vi som alt nevnt spørsmål ved den organisatoriske forankringen», skriver styret.

Beklager

Videre viser de til et intervju i Fiskeribladet, der Fiskebåts Audun Maråk kommenterer saken.

– Fiskebåt har hatt en god dialog med Fiskarlaget, og den samme tilnærmingen. Målet var å reversere omfordelingen i kvotemeldingen. Om det ikke gikk, var målet å få omfordelingen redusert. Det er klart at vi lykkes med å redusere omfordelingen, sa Maråk.

«Nord Fiskarlag finner det svært beklagelig at ledelsen i Norges Fiskarlag har utelatt deler av organisasjonen i denne saken. Nord Fiskarlag vil beklage ovenfor medlemmer som føler mistillit til organisasjonen, og vil igjen minne om at det aldri før har vært viktigere for fiskeren og kystfiskeren å være medlem av Norges Fiskarlag og Nord Fiskarlag».

Det ble for øvrig bråk også tidligere i år da styret i Nord Fiskarlag ga sin støtte til regjeringens ønske om å hente åpen gruppe fra toppen, som er i strid med organisasjonens ressursfordelingsvedtak. Fiskebåt svarte med å kreve eksklusjon. Saken endte med en skriftlig advarsel.

I styrevedtaket, som er gjort denne uken, heter det at Nord Fiskarlag tilslutter seg lojalt til organisasjonens vedtak om ressursfordeling, men at de ikke kan støtte Norges Fiskarlag sitt forslag om ubenyttede tredjelandskvoter.