Ifølge NRK fikk han 868 personstemmer. Nummer to på listen var Odd Eilert Selvaste Persen med 486 personstemmer.

Frps opprinnelige ordførerkandidat i Alta var Ronny Berg, men han flyttet overraskende til Karasjok i sommer for å jobbe som kommunedirektør. Berg var en i en periode for øvrig statssekretær for Per Sandberg, da han var fiskeriminister.

Folket fikk bestemme

Som følge av at Berg flyttet, sto Alta Frp uten en ordførerkandidat. Partiet besluttet å gå til valg uten en ordførerkandidat og heller la folket bestemme.