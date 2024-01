Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holdt tirsdag et foredrag i Tromsø om sikkerhetssituasjonen i nordområdene, og kom i innlegget innpå fiskerisamarbeidet med Russland. Han sa han var svært fornøyd med at Norge og Russland har klart å forhandle om torsken, til tross for krigen i Europa. Samtidig mener han at torskekvotene kanskje burde vært kuttet mer enn 20 prosent.

– Vi har klart å opprettholde fiskerisamarbeidet, noe jeg mener har stor betydning. Jeg har måttet bruke mye tid med mine europeiske kolleger for å forklare hvorfor dette er viktig, sa Støre.