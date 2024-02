I slutten av januar åpnet vi for at Fiskeribladets lesere kunne stille sine spørsmål om kvotemeldingen – og få svar fra fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Hva er ei fesshompa? Når skal du sette opp uerprosenten? Vil strukturgevinsten gå inn i grunnkvotene, eller stå som en egen faktor?

Spørsmålene vi fikk inn var mange – og varierte.

Men ett spørsmål gikk igjen: Hvordan blir den såkalte id-kvoteordningen for fiskeflåten under 11 meter? Skal den omfatte de pelagiske båtene? Hva med de som har fartøy med faktisk lengde over 11 meter?