Fredag ble regjeringen og opposisjonspartiene på høyresiden enige om kvotemeldingen. En av de mest omdiskuterte sakene har vært regjeringens ønske om at åpen gruppes torskekvote skal hentes «fra toppen» av kvoteregnskapet, og være et spleiselag mellom hav- og kystfiskeflåten.

Tidligere er det kun kystgruppens kvote som har blitt belastet for åpen gruppes andel.

Politikere på høyresida har sablet ned forslaget om å hente «fra toppen». Da kvoteforliket ble presentert hadde de snudd. Hvorfor?

Inn fra sidelinja har det nemlig kommet et forslag, som et bredt flertall på Stortinget nå vil stille seg bak: Havfiskeflåten skal få en kompensasjon for torsketapet ved at de «prioriteres» når ufiskede tredjelandskvoter refordeles.