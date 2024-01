– Vi får noen smuler. Jeg kan ikke si jeg er fornøyd, men denne kvotemeldingen er som ventet, sier kystfisker og tidligere leder i Norges Kystfiskarlag, Paul Jensen, til Fiskeribladet.

Fredag ble regjeringens kvotemelding endelig lagt frem foran flere hundre spente tilhørere i Tromsø. Forventingene var sprikende. Noen håpet på stø kurs, andre ønsket seg en ny retning i fiskeripolitikken.

Etter fiskeriministerens presentasjon ble det klart at regjeringen vil gjeninnføre trålstigen og sildestigen, de vil åpne for kvotesammenslåing for sjarkene under 11 meter og fordele utløpte strukturkvoter etter Fiskarlagets ønske.