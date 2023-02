Den kommende kvotemeldingen glimrer med sitt fravær i oversikten over saker Stortinget venter fra regjeringen denne våren. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) har flere ganger sagt at kvotemeldingen skal opp i vårsesjonen, og uttalte senest denne uken at det var en ambisjon. – Så snart som mulig I oversikten er det flere andre saker fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Av oversikten går det også frem når saken er ventet overlevert til Stortinget. Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet forklarer hvorfor ikke kvotemeldingen står i oversikten: – Kvotemeldingen vil legges fram for Stortinget så snart som mulig.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.