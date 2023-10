Leder i Nord Fiskarlag, Roger Hansen, uttrykte i sin tale til årsmøtet i Nord Fiskarlag tirsdag at han håpet kvotemeldingen kom før landsmøtet i Fiskarlaget 8. og 9. november. På spørsmål fra Fiskeribladet avkreftet Skjæran at meldingen blir klar til Fiskarlagets landsmøte.

– Nei, det klarer jeg nok ikke, sier Skjæran.

Fra talerstolen sa han at Fiskarlagets arbeid og premisser ligger til grunn for den kommende kvotemeldingen, og at den tar lang tid, betyr at det gjøres et grundig arbeid.