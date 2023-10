– Min første reaksjon er overraskelse. Jeg er veldig overrasket. Vi har hatt et godt og tillitsfullt forhold til Bjørnar, men politikk er tydeligvis uforutsigbart, sier Fiskarlagsleder Kåre Heggebø til Fiskeribladet.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på scenen under Sjømat Norges årskonferanse. Foto: Eivind Senneset

– Først og fremst vil jeg si jeg er overrasket over at det kommer et skifte, sier Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag.

Mandag ble helgens store politiske rykte bekreftet: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ryker ut av regjeringen.