Det går frem av en pressemelding fra Forsvarsdepartementet fredag i forbindelse med at langtidsplanen for forsvarssektoren ble lagt frem.

– Dette er vi veldig glade for. Det er snakk om en betydelig vekst fremover, og vi tror at hele den maritime næringen vil få et skikkelig løft fremover, sier Stål Heggelund i Norsk industri til Kystens næringsliv fredag.

– Trenger et sterkt sjøforsvar

De fem nye fregattene med anti-ubåt-helikoptre er en svært viktig investering for å ivareta Norges betydelige maritime interesser, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding fredag.

Gram påpeker at dette vil gi en betydelig styrking av Sjøforsvaret.

– Vi trenger et sterkt sjøforsvar som kan være tilstede i våre havområder og forebygge konflikt og ivareta norsk innflytelse og handlingsrom, sier ministeren.

Under pressekonferansen fredag sa Gram at regjeringen skal ha en rask avklaring når det gjelder fregattene.

– Det er avgjørende at disse kjøpes, driftes og vedlikeholdes i partnerskap med nære allierte. Det betyr mindre særnorske løsninger, og mer hyllevare.

Gram påpekte at det er avgjørende at fregattene kan gjennomføre anti-ubåtoperasjoner. Som del av anskaffelsen vil regjeringen også anskaffe helikoptre med anti-ubåtkapasitet som kan operere sammen med fregattene.

Havgående og kystnære fartøy

– Forsvaret skal utvikle en standardisert fartøysklasse i to størrelser – en stor, havgående utgave og en mindre, kystnær utgave. Forsvaret har i dag en flåte sammensatt av tolv fartøysklasser som gjør drift og vedlikehold ressurskrevende. En mer standardisert flåte med like systemer vil bidra til å effektivisere opplæring og understøttelse, redusere behovet for reservedeler og bidra til mer effektiv drift av fartøyene. Fartøyene skal utvikles for å løse både Kystvaktens og Marinens oppgaver, sier Gram.

I meldingen opplyses det at Kystvaktens standardiserte fartøyer skal tilpasses Kystvaktens viktige oppgaver til støtte for det sivile samfunn, som blant annet inkluderer fiskerioppsyn og søk og redning.

– Fartøyene skal designes for å kunne holde følge med den teknologiske utviklingen og gi mulighet for rask utnyttelse og anvendelse av nye teknologiske løsninger som blir tilgjengelig i fartøyenes levetid. Fartøyene skal være tilrettelagt for utfasing av fossilt drivstoff i fartøyenes levetid. Det er betydelige klimagevinster å hente på utvikling og drift av Sjøforsvarets fartøyer i fremtiden, sier Gram.

Fem nye ubåter med opsjon på ytterligere én ubåt

– Det er allerede vedtatt å anskaffe fire nye ubåter i samarbeid med Tyskland. Regjeringen anbefaler fem ubåter, med opsjon på ytterligere én ubåt, sier forsvarsministeren.