Regjeringa har i Hurdalsplattformen lovet bedre rammevilkår for sjarkflåten under 11 meter. Og sjarkflåten har ventet på avklaring. Nå er det klart at regjeringen vil åpne for ID-kvoteordning, eller en sammenslåingsordning, som det også er kalt.

– Det er bedre, men jeg hopper ikke i taket. Vi hadde levd godt om vi hadde fått puttet kvote nummer tre på båten, sier fisker Stig Arne Johnsen som eier hybridsjarken «Våje» på 10,99 meter.

Avhengig av støtte på Stortinget

Men helt avklart er det ikke for Johnsen og flåten under 11 meter.