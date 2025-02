Roger Hansen ble nektet å snakke på årsmøtet

Roger Hansen er skuffet og trist over talen til styreleder Christian Halstensen. Han prøvde å få taletid under Fiskebåt-møtet, men ble avvist av ordstyrer. – Det er synd at han har en annen tilnærming enn oss. Det er uheldig, svarer Halstensen.