Mandag publiserte NRK en sak om reder Carl Aamodt som, ifølge kanalen, omsatte kvoter og fartøy til en verdi av 270 millioner kroner i perioden 2016-2021. NRK viser til i sin sak at de fleste av rederiets båter aldri var i aktivt fiske, men ble videresolgt med kvoter innen kort tid.

Saken har vakt oppsikt. Nå ber Rødt-politiker Geir Jørgensen om at Skjæran svarer på følgende skriftlige spørsmål:

«Mener statsråden at det er i tråd med deltakerlovens hensikt at fiskekvoter spekuleres i og videreselges for fortjeneste, og hvis ikke hvilke tiltak vil statsråden igangsette for å bekjempe omfattende kvotespekulasjon?»

Deltakerloven

I sin bakgrunn for spørsmålet viser Jørgensen nettopp til NRK-saken og henviser til at Deltakerloven § 7a åpner for at søknad om ervervstillatelse på et fartøy kan avslås hvis «innvilgelse ikke er ønskelig ut fra hensynet til fiskeflåtens distriktsmessige fordeling, hensynet til ressursgrunnlaget eller lovens formål for øvrig»». Og videre:

«Det er vanskelig å se hvordan tildelingen av disse kvotene er innenfor deltakerloven og havressurslovens intensjoner om å trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene og legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode», viser Jørgensen til.