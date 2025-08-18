Rita og rederne: – Motivasjonen har aldri vært å eie kvoter

Rita Karlsen driver industriselskapet Brødrene Karlsen, som er en av de største eierne av torskekvoter i kystflåten. I bakgrunnen ligger snurrevadbåten «Thea Mathilde», som er et av de feskeste tilskuddene til Husøy-flåten. Båten eies av Jimmy Tøllefsen og Ritas sønn Tarald Karlsen, som også er skipper om bord.

Foto: Silje Helene Nilsen