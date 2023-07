«Vi går ut fra at møtet først blir mulig å få til over ferien», sier informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag i en sms til Fiskeribladet mandag. Torsdag opplyser styreleder i Sør-Norges Fiskarlag, Lennart Danielsen, at han har blitt oppringt fra departementet torsdag morgen og at det nå blir et møte allerede neste tirsdag.

Jørgen Runehäll fisker hovedsakelig reker med båten «Skårholm». Han kaller kvotenedgangen et drastisk kutt.

30.