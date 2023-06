Som Fiskeribladet tidligere har omtalt, har regjeringen foreslått krav om større kjønnsbalanse i norske styrer.

I salgslagene, organisert som samvirkeforetak, har de til nå fått unntak fra strenge regler om kjønnssammensetning i styrer. Bestemmelsene gjelder nemlig ikke for foretak dersom et av kjønnene utgjør mindre enn fem prosent av medlemsmassen.

I fjor var 4,5 prosent av manntallsførte fiskere kvinner, noe som også har preget styresammensetningen i fiskernes organisasjoner og foretak.

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått å fjerne disse unntakene. Regjeringen nå fått med seg LO og NHO på at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent representasjon av begge kjønn i sine styrer.

40 prosent av hvert kjønn

I en pressemelding fra regjeringen mandag, vises det til at «aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller flere enn 30 ansatte», vil bli omfattet av kravene.

«Har disse foretakene mer enn tre styremedlemmer, skal maksimalt mellom 67 og 50 prosent av disse ha samme kjønn, avhengig av hvor mange det er i styret. I praksis blir dette et 40 prosent krav. Det stilles egne krav til kjønnssammensetningen for varamedlemmer, og for styre- og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte», heter det i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trer i kraft fra neste år

Regjeringen viser til at reglene innføres allerede neste år og vil omfatte om lag 8000 selskaper. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, som har til 31. desember 2024 med å innfri kravene.

Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil gjelde om lag 20.000 selskaper.

For samvirkeforetak med mer enn 500 medlemmer settes fristen til 30. juni 2025.

I 2028 vil reglene inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

LO-leder Peggy Følsvik sier til VG at hun forventer at det blir flertall for forslaget i Stortinget.