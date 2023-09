I store fiskeri- og havbrukskommuner får Senterpartiet juling av velgerne. I Båtsfjord, Senja og Salangen gjorde Senterpartiet et knallvalg for fire år siden. Nå slår elektrifiseringen av Melkøya negativt ut i Finnmark og skattespørsmålet i Troms og Trøndelag.

På Senja blir Senterpartiet mer enn halvert, fra over 23 prosent til 10,6 prosent. Også Arbeiderpartiet går tilbake, mens Høyre går frem.

Ap var så vidt størst med 22,5 prosent av forhåndsstemmene, men da alle stemmene var telt opp er det klar at tidligere Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen og Høyre er størst på Senja med 21,4 prosent av stemmene.

Ap følger like bak med 21,1 prosent. Samtidig har Frp 10,1 prosent og Industri- og næringspartiet gjør et brakvalg med 9,4 prosent av stemmene.

Tapte mot Arbeiderpartiet

I Salangen får Senterpartiet 34 prosent, ned nesten 13 prosent. Senterpartiet kan dermed måtte kjempe hardt for å beholde makten i Salangen.

Simon Løvhaug (24) er fylkets yngste ordfører. Løvhaug tok over for Sigrun Prestbakmo da hun ble statssekretær tidligere i år. Før dette har Sigrun og Ivar Prestbakmo hatt ordførervervet for Senterpartiet i til sammen 19 år. Arbeiderpartiet ble størst med 37,3 prosent av stemmene i Salangen.

Klar tale

I Båtsfjord i Finnmark blir Senterpartiet halvert fra 48 prosent til 24 prosents oppslutning. Ap går frem 7,8 prosentpoeng til 41,8 prosent.

I Trøndelag har havbrukskommunen Frøya sagt klart ifra hva de mener om grunnrenteskatten:

Høyre går frem 30 prosentpoeng til 42,8 prosent, mens Senterpartiet og Ap går dramatisk tilbake: Sp går tilbake 14,3 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet har mistet nesten 10 prosentpoeng.