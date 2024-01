Helt fornøyde er de likevel ikke, sjarkfiskerne i Øksnes Fiskarlag.

– Regjeringen er på rett vei, men ikke helt i mål. Det er fortsatt mange løse tråder i denne saken, sier Robert Brun til Fiskeribladet.

Da Cecilie Myrseth besøkte Myre sist, i april 2018, var Brun blant flere lokale fiskere som ba Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson revurdere sitt syn på sjarkstrukturering. Mandag var hun tilbake. Denne gangen som statsråd, med en rykende fersk kvotemelding i bagasjen.

Der åpner Myrseth for at sjarkene under 11 meter skal få fiske to kvoter på én kjøl.