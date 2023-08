Flere sjømat-topper var sterkt kritiske da regjeringen denne uken la frem sine planer om å elektrifisere Melkøya. Selv om regjeringen også planlegger å ruste opp nett og kraftproduksjon for å kompensere, frykter flere i sjømatnæringen at planene vil stikke kjepper i hjulene for utvikling av næringen. Myndighetskontakt i Lerøy, Stig Nilsen, er én av dem.

– Vi har fulgt saken lenge og vært veldig bekymret for retningen det kunne gå i. Beslutningen viser stor uforstand fra regjeringens side og hvor lite den forstår av potensialet som finnes i sjømatnæringen, sier han til Fiskeribladet.