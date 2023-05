Torsdag ble det kjent at regjeringen vil pumpe ekstramidler inn i Havforskningsinstituttets forskningstokt. De friske 46 millionene skal sørge for at havforskningen kan gjennomføre sin originale toktplan, og at instituttet slipper å gjøre omfattende kutt, slik det var først varslet.

Det er HI-direktør Nils Gunnar Kvamstø fornøyd med.

– Det vil jeg si er gledelig. Det er gledelig at utfordringene vi nå står i blir tatt hensyn til. Det hjelper oss med å utføre toktene som planlagt i år, sir han til Fiskeribladet.