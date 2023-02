Sintef-forsker Ingunn Marie Holmen mener konkurransen innad i snøkrabbefisket bidrar til å øke risikoen for ulykker. Etter ulykken i Barentshavet, der en latvisk mann gikk over bord med bruket, ser Sintef behovet for å inkludere snøkrabbeflåten i sitt nyeste forskningsprosjekt. Målet med det toårige prosjektet, som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, er å belyse bakenforliggende årsaker til personulykker i fiskeflåten. Slik skal en kunne sette inn de beste tiltakene for å unngå ulykker i framtiden. – Vi skal se på faktorer som kan forsterke og bidra til at det utvikler seg en alvorlig ulykke.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.