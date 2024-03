Han har snakket varmt om en id-kvoteordning for den minste sjarkflåten, lenge før det ble foreslått i regjeringens kvotemelding.

Nå ligger det an til gjennomslag for kvotesammenslåing på Stortinget. Brønnøysund-fisker Odd-Terje Dybos er likevel ikke fornøyd.

– Fiskeriministeren skal ha «kred» for å interessere seg for den minste flåten. Men dette er dessverre ikke godt nok. Du kan ikke forsvare et nybygg til 15 millioner kroner med to kvoter, sier Dybos.