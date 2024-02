– Om lag to tusen fiskere jobber og bor langs kysten. Er det rettferdig at disse skal tape inntekt for at andre skal få mer?

Janne Grethe Strand var en av mange som gikk på talerstolen og appellerte til stabilitet og ro i kvotefordelingen under Fiskebåts årsmøte i Oslo tirsdag.

Stridstema

Regjeringen foreslo i kvotemeldingen at åpen gruppes torskekvote bør hentes fra toppen av totalkvoten, slik at også havfiskeflåten må bidra i «finansieringen» av denne. Dette betyr imidlertid ikke at åpen gruppe får tilført mer fisk, bare at kystgruppen slipper å ta hele «torskeregninga» alene.